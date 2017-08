Franse bond haalt uit naar Spaanse en helpt PSG met advocaten

De Spaanse voetbalbond weigerde donderdagochtend de 222 miljoen euro, het bedrag dat wordt betaald om de ontsnappingsclausule van Neymar bij Barcelona te activeren, in ontvangst te nemen, De Braziliaan kan voorlopig dus niet de gewenste overstap maken naar Paris Saint-Germain. De Franse voetbalbond (LFP) keurt de actie van de Spaanse bond af.

De LFP stelt donderdagmiddag in een verklaring dat de actie van de Spaanse bond absoluut niet te billijken is: "De LFP begrijpt niet waarom LaLiga het geld niet gewoon geaccepteerd heeft, gezien het een legitieme actie is de clausule van Neymar te lichten. De LFP vraagt LaLiga om de reglementen van de FIFA te respecteren."

De Fransen hopen dat LaLiga snel van gedachten gaat veranderen, zodat Neymar naar de Franse topclub kan verkassen. "De LFP ondersteunt Paris Saint-Germain en kijkt uit naar de komst van Neymar in de Ligue 1. Juridische diensten van de LFP worden ter beschikking gesteld aan Paris Saint-Germain om het contract van Neymar zo snel mogelijk goed te keuren."

Juan de Dios Crespo, de advocaat van Neymar, moest de cheque ter waarde van 222 miljoen euro donderdag afgeven op het hoofdkantoor van LaLiga. Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse competitieorganisator, heeft de cheque echter niet aangenomen. Tebas had eerder aan AS al gesteld het geld niet te accepteren: "We betwijfelen sterk of het wel in lijn is met de regels rond Financial Fair Play. Zolang we dat niet weten, doen we niets."