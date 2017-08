Premier League voert nieuwe regel in en verbindt schorsing aan ‘schwalbes’

Ruim een week voor de eerste speelronde van de Premier League komt er een nieuwe regel in het Engels voetbal: schwalbes maken wordt komend seizoen namelijk bestraft. Een speler die de tegenstander een kaart wil aansmeren, riskeert voortaan een schorsing van twee speeldagen, zo luidt het nieuwe beleid van de FA.

Een panel met een ex-trainer, ex-speler en ex-scheidsrechter buigen zich na iedere speelronde over bepaalde spelsituaties. Ze bekijken de beelden onafhankelijk van elkaar. Als ze alle drie tot de bevinding komen dat een speler zich schuldig maakt aan een schwalbe, wordt hij gestraft met een schorsing van twee wedstrijden.

De drie panelleden moeten het dus unaniem eens zijn met elkaar. De regel werd in een eerder stadium bedacht en toegepast in Schotland en dat was goed bevallen. Gele of rode kaarten die als gevolg van theater worden uitgedeeld door de scheidsrechter, kunnen weer worden ingetrokken.