‘Chiellini van het Kasteel’ rondt miljoenentransfer naar HSV af

Rick van Drongelen is officieel speler van Hamburger SV, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De centrale verdediger verkast voor naar verluidt drieënhalf miljoen euro van Sparta Rotterdam naar de Duitse club en heeft voor vijf jaar getekend bij die Rothosen.

Ook Feyenoord aasde op de diensten van het achttienjarige talent. De Rotterdammers waren bereid naar verluidt 1,2 miljoen euro te betalen, maar dat bedrag is veel minder dan de som die HSV op tafel heeft neergelegd. Manfred Laros, algemeen directeur van Sparta, gaf eerder in gesprek met het Algemeen Dagblad aan trots te zijn: "Heel mooi voor Rick, heel mooi voor Sparta. Voor ons voelt dit als het bewijs dat we een succesvol beleid voeren."

Hé, wie hebben we daar? Rick van Drongelen wordt medisch gekeurd bij Hamburger SV! #hsv #sparta #vandrongelen #transfer #bundesliga A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Aug 3, 2017 at 6:38am PDT

De jeugdinternational debuteerde in december 2015 in de hoofdmacht van Sparta. In het seizoen 2015/16, waarin Sparta kampioen werd in de Jupiler League, speelde Van Drongelen vijftien wedstrijden mee. In de afgelopen jaargang vestigde hij zich definitief als basisspeler. Met 31 optredens was hij een vaste waarde en maakte hij veel indruk in het shirt van de Spangenaren.

Van Drongelen werd bij Sparta 'de Chiellini van het Kasteel' genoemd, verwijzend naar de Italiaanse verdediger van Juventus. Van Drongelen bekeek veel video’s van zijn idool en probeerde zichzelf eenzelfde soort killersinstinct aan te leren. "Tegenstanders uitschakelen, ze geen ruimte geven; daar haal ik voldoening uit. Niets is mooier dan 1-0 winnen", aldus de verdediger eerder.