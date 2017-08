‘Bij Barcelona is het drie en bij Ajax vijf, dus bij Dortmund iets daartussenin’

Peter Bosz beleeft zaterdag bij de wedstrijd tegen Bayern München zijn officiële vuurdoop als trainer van Borussia Dortmund. De oefenmeester van die Borussen kijkt uit naar de confrontatie om de Duitse Supercup, maar geeft tevens aan dat zijn team nog veel stappen moet maken om komend seizoen prijzen te pakken.

"Ik ben ervan overtuigd dat we zaterdag weer een belangrijke stap gaan maken", zegt Bosz op een persconferentie voorafgaand aan het treffen met der Rekordmeister. "Het is moeilijk te zeggen hoe Bayern voor de dag komt gezien hun vorm van de laatste tijd. Maar er is altijd sprake van druk bij ons. En ik haat verliezen."

De voorbereiding van Dortmund verliep met enkele verliespartijen allesbehalve soepel, waarbij het openingsduel tegen vierdeklasser Rot-Weiss Essen (3-2 verlies) het dieptepunt was. Bosz kan zaterdag niet beschikken over Erik Durm, Emre Mor en André Schürrle, die allen kampen met blessures. Wel kan hij Ousmane Dembèlé opstellen, mits hij niet verkast naar Barcelona.

Tijdens de persconferentie gaat Bosz ook in op de speelstijl van Dortmund, die in de voorbereiding niet echt uit de verf kwam. Ook bij de Duitsers hanteert de Nederlander een vaste regel: "De spelers moeten van mij binnen vier seconden de bal terugveroveren. Bij Barcelona is het drie seconden en bij Ajax vijf, dus bij Dortmund iets daartussenin."