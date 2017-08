‘We zijn allemaal bezig met PSV, maar ook met onze eigen carrière’

PSV moet donderdagavond een 0-1 verlies tegen NK Osijek zien weg te werken. De Eindhovenaren faalden in eigen huis, waardoor op het tweede duel met de Kroaten veel druk staat. Jeroen Zoet heeft er echter vertrouwen in dat de club zich nog kan kwalificeren voor de laatste voorronde van de Europa League.

"Wij horen ons hier gewoon te plaatsen voor de volgende ronde en hoeven niet stijf van de spanning te staan. We moeten wel realistisch blijven en hebben nog steeds alle kans", citeert het Eindhovens Dagblad de doelman van PSV, die naar verluidt in de belangstelling staat van clubs uit heel Europa.

Zoet wil niets liever dan Europees voetbal spelen. "We zijn allemaal bezig met PSV, maar ook met onze eigen carrière en daar hoort het spelen van internationaal voetbal bij. Elke speler bij ons heeft de ambitie om in Europees verband uit te komen. Ik denk er alleen maar aan dat wij gaan winnen en we moeten ons goed instellen op de omstandigheden, waaronder de hitte."

In Kroatië kan de temperatuur oplopen tot veertig graden, maar de Oranje-international voorziet geen problemen. Hij stelt dat de PSV’ers goed zijn voorbereid: "Tijdens het trainingskamp in Zwitserland was het bij de wedstrijden ook warm en dat moet en mag geen probleem zijn. Ik heb zelf in mijn carrière ook wel eens wedstrijden gespeeld in Maleisië en daar hetzelfde meegemaakt."