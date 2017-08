De Nooijer op proef bij MVV na opmerkelijk vertrek bij Dordrecht

Bradley de Nooijer is vertrokken bij FC Dordrecht. De negentienjarige verdediger werd onlangs bestraft door zijn vader en coach Gérard de Nooijer, omdat hij met een te hoog vetpercentage terugkeerde van vakantie. Zoonlief is momenteel op proef bij MVV Maastricht, nadat zijn contract bij Dordrecht is ontbonden.

"We moeten één lijn trekken", verklaarde de oefenmeester van de Jupiler League-club destijds over het te hoge percentage vet. "We hebben geregeld dit soort metingen en hij zat er nu boven. Dit overkomt hem nu één keer. Het zal hem vast niet nog eens overkomen." De bedoeling was dat De Nooijer deze week weer zou trainen bij Dordrecht: "Hij sluit volgende week dinsdag, als het dan al goed zit met dat percentage, gewoon weer aan."

Inmiddels is De Nooijer junior echter vertrokken bij de Schapenkoppen. "Het contract is met wederzijds goedvinden ontbonden", laat Youssif Hamzaoui, zaakwaarnemer van de verdediger, donderdag weten aan PZC. Hamzaoui zegt niets over de reden van de contractontbinding. "Dat is aan FC Dordrecht."

Cerezo Hilgen en Anthony Berenstein moesten eerder al (mede) door een te hoog vetpercentage bij de club vertrekken. Bradley de Nooijer debuteerde vorig seizoen in het betaald voetbal en werd direct een vaste basisspeler. Hij kwam tot 36 duels in de Jupiler League bij de nummer negentien van vorig seizoen.