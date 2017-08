Manchester City stalt Kongolo zes maanden bij club uit League One

Rodney Kongolo speelt het komende halfjaar op huurbasis bij Doncaster Rovers. Dat heeft Manchester City en zijn tijdelijke club donderdag via de officiële kanalen wereldkundig gemaakt. Het negentienjarige broertje van AS Monaco-verdediger Terence Kongolo verkiest de club uit de League One boven de interesse van andere clubs.

Kongolo wordt tot 3 januari 2018 gehuurd door Doncaster Rovers. Hij ziet de stap van het spelen met de beloftenploeg naar wedstrijden in de League One als een stap omhoog. “Het is een goed niveau om op te spelen”, laat hij op de clubwebsite van Doncaster Rovers weten. “De druk om iedere week te moeten winnen is iets waar ik naar uitkijk.”

De ex-jeugdspeler van Feyenoord stond in de belangstelling van verschillende clubs. Hij werd nog even gelinkt aan een verhuurperiode aan NAC Breda, maar de keuze is gevallen op Doncaster. “Er was een aantal clubs geïnteresseerd, omdat ik het vorig seizoen goed had gedaan bij Manchester City. Maar na een gesprek met Darren Ferugson (manager, red.), was ik onder de indruk van zijn plannen. Het is mijn eerste verhuurperiode dus ik ben benieuwd hoe ik mezelf kan ontwikkelen.”