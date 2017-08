‘Het is ruim drie weken geleden gebeurd, in die zin heb ik het verwerkt’

Nick Viergever baalt dat Ajax wederom niet gaat voetballen in de Champions League. Voor het derde jaar op rij gaan de Amsterdammers niet acteren in het miljardenbal, nadat Ajax woensdagavond met 2-2 gelijkspeelde tegen OGC Nice. Rond de wedstrijd was er veel aandacht voor het drama rondom Abdelhak Nouri, maar Viergever zegt dat dat geen rol heeft gespeeld bij de uitschakeling.

"De wedstrijd tegen Nice staat voor mij in het teken van de uitschakeling voor de Champions League en veel minder in het teken van Nouri", zegt Viergever in gesprek met NUsport. "Het is ruim drie weken geleden gebeurd. In die zin heb ik het verwerkt, al kan ik natuurlijk niet voor mijn medespelers spreken. Natuurlijk word je er elke dag nog mee geconfronteerd."

Kort voor de wedstrijd werd er in de Johan Cruijff ArenA beelden getoond van Nouri en in de 34ste minuut applaudisseerde het publiek, terwijl ook de spelers op het veld stilstonden bij de tragedie. "Dat was wel even een kippenvelmoment. Mooi dat de bal toen net uit was. Maar daarna moet de knop om, want je moet gewoon winnen. Voor en na de 34ste minuut speelden we erg goed, dus dat applausmoment heeft geen invloed op ons gehad."

Een kwartier voor tijd maakte Nice de 2-2, waardoor Ajax uitgeschakeld werd. Viergever geeft aan dat de conditie van de Ajacieden nog verbeterd kan worden. "De pijp was ook wel leeg bij de meesten rond de 75ste minuut", zegt de verdediger. "We zijn pas net bezig, door het gebeuren rond Nouri hebben we niet optimaal kunnen trainen. Fysiek is er nog ruimte voor verbetering."