Bijzonder welkomscadeau Pastore voor Neymar: ‘Het is symbolisch’

Neymar is naar alle waarschijnlijkheid binnenkort speler van Paris Saint-Germain. De ontsnappingsclausule van de Braziliaan van 222 miljoen euro bij Barcelona wordt gelicht, waardoor hij zich kan aansluiten bij de Franse topclub. Javier Pastore kijkt uit naar de komst van 25-jarige dribbelaar en heeft zijn welkomstcadeau al klaar liggen.

"Ik zal Neymar mijn shirt aanbieden als een welkomstgebaar", aldus Pastore tegenover Cadena Ser. "Ik wil dat hij zich vanaf de eerste dag goed voelt bij PSG." Neymar draagt momenteel in Camp Nou rugnummer 11, maar bij het nationale team speelt hij steevast met nummer 10. Pastore, die in Parijs de nummer 10 is, wil echter graag afstand doen van zijn nummer, om de Braziliaan een plezier te doen.

"Ik zal hem altijd steunen, zodat wij samen de Champions League kunnen winnen", aldus de Argentijn, die al sinds 2011 uitkomt voor les Parisiens na zijn vertrek bij Palermo. "Het is een kleinigheidje, maar voor mij is het belangrijk om te dragen. En nu wil ik hem op deze wijze symbolisch welkom heten.”