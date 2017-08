Spaanse voetbalbond weigert betaling PSG van 222 miljoen euro

De Spaanse voetbalbond (LFP) heeft de 222 miljoen euro voor Neymar niet geaccepteerd, zo heeft de bond zelf bevestigd. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Braziliaan de overstap maakt van Barcelona naar Paris Saint-Germain door het activeren van zijn ontsnappingsclausule, maar de LFP heeft het recordbedrag, zoals eerder werd aangekondigd, geweigerd.

Juan de Dios Crespo, de advocaat van Neymar, moest de cheque ter waarde van 222 miljoen euro donderdag afgeven op het hoofdkantoor van LaLiga. Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse competitieorganisator, heeft de cheque echter niet aangenomen. Hierdoor moet Barcelona nog steeds wachten op het geld voor de Braziliaan. Marca meldt dat Neymar desondanks naar de FIFA gaat om toestemming te vragen om komende zaterdag tegens Amiens in actie te mogen komen namens PSG.

“We kunnen bevestigen dat de advocaten van de speler naar ons zijn gekomen om het bedrag over te maken en dat dit is geweigerd”, laat de bond weten in een reactie aan de BBC. De LFP zou niet willen toestaan dat de afkoopclausule van 222 miljoen euro gelicht wordt, mede omdat Barcelona en Neymar nog in conflict zouden zijn over een premie van 26 miljoen euro. Die werd beloofd aan de vader van Neymar mocht zijn zoon op 31 juli 2017 nog voor Barcelona spelen, maar is niet toegekend door de club omdat de Braziliaan op weg is naar PSG. De LFP heeft echter meer problemen met de hoogte van de som bij een overgang.

De Spaanse competitieorganisator heeft twijfels over of PSG de regels aangaande Financial Fair Play niet overschrijdt bij de recordtransfer. "We zullen het geld voor de clausule niet accepteren", zei Tebas eerder in gesprek met AS. "We betwijfelen sterk of het wel in lijn is met de regels rond Financial Fair Play. Zolang we dat niet weten, doen we niets." Tebas stelde tevens dat een aanklacht tegen PSG al klaarligt en kan worden gepresenteerd aan onder meer de UEFA en de Europese Unie. Daarnaast wil de Europese voetbalbond dat PSG aantoont hoe de transfer wordt gefinancierd.