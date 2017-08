Van Dijk wekt onbegrip bij Southampton-clubicoon: ‘Ik vind dit heel onsmakelijk’

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Virgil van Dijk ligt. De verdediger heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Southampton, maar the Saints zijn niet van plan om hem zomaar te laten gaan. Clubicoon Matthew Le Tissier heeft het helemaal gehad met het gedrag van de Oranje-international.

“Het duurt al vrij lang en hij is nog steeds speler van Southampton. Hij wil individueel trainen en als ik eerlijk ben, vind ik dat behoorlijk onprofessioneel”, zegt Le Tissier in gesprek met de Liverpool Echo. “Het is een schande. Bovendien ziet het er niet goed uit voor hem, want hij heeft nog een vijfjarig contract. Je kan dan alleen vertrekken als de club een aanbieding accepteert en dat is nog niet gebeurd.”

“Ik vind het behoorlijk onsmakelijk als spelers weigeren om voor een club te spelen. De club betaalt hen namelijk vorstelijk, dus je moet gewoon je werk doen”, aldus de oud-middenvelder, die zestien jaar bij Southampton speelde. The Saints hopen Van Dijk echter nog op andere gedachten te kunnen brengen, zo zegt manager Mauricio Pellegrino.

“Ik wil hem graag vertellen dat hij belangrijk is voor de club en dat we hem daarom liever niet willen verkopen. We verwachten dat dit voor iedereen goed afloopt, ook voor Virgil. Ook al wil hij op dit moment geen deel uitmaken van onze selectie”, wordt Pellegrino geciteerd door de Liverpool Echo. Van Dijk wil deze zomer graag naar Liverpool vertrekken en traint daardoor individueel.

The Reds zullen echter pas actie ondernemen als Southampton kenbaar maakt dat het openstaat voor een transfer van Van Dijk. De band tussen beide clubs is de afgelopen tijd namelijk weer enigszins verbeterd en dat wil Liverpool niet op het spel zetten. Southampton hoopte dat Van Dijk zich weer bij de selectie zou voegen, maar dat lijkt er voorlopig niet in te zitten.

Southampton is echter ook niet van plan om zomaar groen licht te geven voor een transfer, zo stelt Pellegrino. “De situatie is hetzelfde, voor ons gaat er niks veranderen. Meer kan ik niet zeggen. De situatie is nu dat Virgil geen deel uitmaakt van onze selectie en dat hij niet voor ons wil spelen.”