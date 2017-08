‘Toen ik mijn contract verlengde bij Feyenoord, hadden we ruzie’

Eljero Elia werd twee jaar geleden voor Feyenoord terug naar de Eredivisie gehaald. Het plan was om slechts een seizoen in Nederland te blijven, om vervolgens weer de stap naar het buitenland te maken. De buitenspeler besloot zijn contract tóch te verlengen na zijn eerste seizoen in De Kuip. Toen hij dat deed, had hij thuis wat uit te leggen.

Zijn vrouw Sanne wilde namelijk weg uit Nederland. "Normaal gesproken overleggen we wel, maar toen ik de laatste keer mijn contract verlengde bij Feyenoord niet", zegt Elia tegen Playboy. "Toen hadden we ruzie, ze was er niet blij mee. Zij wilde al eerder weg uit Nederland, je wordt hier gewoon enorm in de gaten gehouden. Tegelijkertijd is het fijn dat je familie in de buurt hebt.”

Met het kampioenschap op zak vertrok de dertigjarige buitenspeler naar Medipol Basaksehir. Waar hij met Feyenoord automatisch geplaatst was voor de groepsfase van de Champions League, moet Elia met zijn Turkse werkgever het toernooi via voorrondes zien te bereiken. Dat hij minimaal zes wedstrijden in het miljardenbal mist met Feyenoord, doet hem weinig. "Maar is dat echt leuk? Als Nederlandse club win je hooguit twee keer thuis, dat is te weinig. Heb je een slechte loting dan lukt dat niet eens. Het is leuk om mee te maken, maar is het eervol? Je vliegt er bijna altijd uit, of je moet echt veel geluk hebben", aldus Elia. "Het is leerzaam voor jonge spelers. Maar ik ben dertig. Ik word niet echt beter meer.”