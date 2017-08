Mourinho lovend over ‘man van 45 miljoen’: ‘Hij is een geniale speler’

Nemanja Matic maakte woensdagavond zijn eerste minuten in het shirt van Manchester United. De middenvelder speelde 45 minuten mee in de oefenwedstrijd tegen Sampdoria, die door the Red Devils met 2-1 werd gewonnen. José Mourinho is lovend over zijn nieuwste aanwinst.

“Dit is Matic. In mijn ogen moet je geniaal zijn om op die positie simpel te spelen. Hij is een geniale speler, want hij maakt alles zo simpel”, zegt Mourinho tegenover MUTV over Matic, die onlangs voor 45 miljoen euro werd overgenomen van Chelsea. “Hij speelt met zijn hersenen. Natuurlijk moet je ook fysiek in orde zijn, maar hij heeft in de voorbereiding niet meegedraaid bij Chelsea. Dat is niet gemakkelijk.”

“Hij heeft wat tijd nodig, maar met zijn ervaring en intelligentie zit het wel goed. We gaan ervoor zorgen dat hij zo snel mogelijk klaar is om volledig mee te draaien”, vervolgt de Portugese manager. Hij wil er graag nog één speler bij hebben. “De selectie is goed op orde. Ik wilde er graag vier spelers bij hebben en de club heeft het fantastisch gedaan door er al drie te halen. De markt is op dit moment heel gek, dus we hebben al goede zaken gedaan.”