Klopp verbijsterd: ‘Dacht dat Financial Fair Play zoiets moest voorkomen’

Neymar staat op het punt om Barcelona voor een duizelingwekkend bedrag van 222 miljoen euro in te ruilen voor Paris Saint-Germain. De naderende recordtransfer zorgt voor de nodige reacties in de voetbalwereld. Liverpool-manager Jürgen Klopp vraagt zich hardop af of de zogenaamde Financial Fair Play (FFP) wel naar behoren werkt.

“Iedereen weet dat er clubs zijn die dergelijke bedragen op tafel kunnen leggen, zoals Manchester City en Paris Saint-Germain. Ik dacht dat FFP in het leven was geroepen om dit soort transfers te voorkomen. Het is dus meer een suggestie dan een echte regel”, stelt Klopp op een persconferentie. “Ik begrijp het niet. Het is onbegrijpelijk dat zoiets kan gebeuren.”

“Ik denk en hoop dat het bij deze uitzondering zal blijven, maar dat weten we niet”, vervolgt de Duitse manager van the Reds. Het is mogelijk dat Barcelona zich met de Neymar-miljoenen in Liverpool gaat melden voor Philippe Coutinho. “Het is leuk dat Coutinho zo gewaardeerd wordt, maar ze kunnen hun energie sparen. Heeft iemand van Barcelona gezegd dat ze hierheen komen om zaken te doen? Ze willen hierheen komen? Dat is grappig, ik wil zulke dingen niet.”