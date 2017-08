‘Ajax was door, maar ze bleven gaan en daar hebben wij van geprofiteerd'

OGC Nice plaatste zich woensdagavond ten koste van Ajax voor de laatste voorronde van de Champions League. Les Aiglons hielden de Amsterdammers op een 2-2 gelijkspel. Nice-trainer Lucien Favre is lovend over de prestaties van zijn ploeg, die volgens de oefenmeester veel geduld moest hebben.

“Over twee wedstrijden, maar vooral vandaag, hebben we het succes afgedwongen. Hier met 2-2 gelijkspelen is een prachtig resultaat. We speelden tegen een team dat in de finale van de Europa League tegen Manchester United 67 procent balbezit had”, zegt Favre op de website van OGC Nice. “Hoewel ze verloren, zegt dat wel iets. Ze willen altijd voetballen. Toen het 2-1 stond waren ze virtueel door, maar ze bleven maar gaan. Daar hebben wij van geprofiteerd.”

Volgens Favre heeft dat uiteindelijk in het voordeel van zijn ploeg gewerkt. “Wij konden toen gebruik maken van de ruimtes en de 2-2 maken. We moesten geduldig zijn, want als we de 3-1 hadden geïncasseerd was het voorbij. Op die momenten moet je kalm blijven, dat is ons gelukt”, stelt de Zwitserse oefenmeester, die erkent dat zijn ploeg het in bepaalde fase zwaar had.

Favre zag dat Nice gemakzuchtig werd na de vroege 0-1 voorsprong. "Dat kwam ons duur te staan. Zodra je ruimtes weggeeft, worden ze heel erg gevaarlijk omdat ze in tactisch, fysiek en technisch opzicht erg sterk zijn. Ze hebben buitengewoon goede spelers, maar wij zijn door”, aldus een tevreden Favre. Hij stelt echter ook dat er nog genoeg werk te verrichten is. “Het had vanavond ook heel anders kunnen uitpakken. We kunnen goed verdedigen, maar we gaven na de 0-1 te veel ruimtes weg. Dat is een grote fout tegen een ploeg als Ajax. Tegen teams in deze competitie mag je geen centimeter weggeven.”