Donderdag, 3 Augustus 2017

Internazionale doet zaken met Ajax-opponent

Jack Wilshere is op dit moment niet bezig met een transfer en wil voor zijn kans vechten bij Arsenal. De middenvelder werd afgelopen seizoen verhuurd aan Bournemouth en leek op weg naar de uitgang bij the Gunners. (The Sun)

Valencia is dichter bij de komst van Jeison Murillo. De Oost-Spaanse club biedt Internazionale nu een bedrag van dertien miljoen euro plus bonussen voor de verdediger uit Colombia. (Diverse Spaanse media)

Dalbert verlaat OGC Nice voor Internazionale. De linksback ondergaat vrijdag een medische keuring in Milaan, na een akkoord over een transfersom van twintig miljoen euro én een doorverkooppercentage van twintig procent. (Sky Italia)

Carlos Bacca keert wellicht terug naar LaLiga. De aanvaller van AC Milan geniet nog immer interesse van Valencia, dat clubs als Olympique Marseille en Sevilla om uiteenlopende redenen zag afhaken. (Mundo Deportivo)

José Sosa kan zijn loopbaan in Mexico vervolgen. Pumas heeft interesse in de middenvelder, die Antalyspor afwees en weet dat AC Milan uit is op een transfersom van bijna vier miljoen euro. (Diverse Italiaanse media)