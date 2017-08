‘Het probleem is niet Neymar, maar de gevolgen van deze transfer’

Het lijkt een kwestie van tijd te zijn voordat de recordtransfer van Neymar naar Paris Saint-Germain afgerond wordt. Indien de Braziliaan daadwerkelijk voor 222 miljoen euro de overstap naar de Franse hoofdstad maakt, is hij met afstand de duurste voetballer ter wereld. Die titel is op dit moment nog in handen van Paul Pogba.

De Fransman werd vorige zomer door Manchester United voor 105 miljoen euro overgenomen van Juventus. “Toen wij Paul Pogba haalden, zei ik dat hij juist niet duur was”, zegt José Mourinho in gesprek met de Engelse pers. “Dure spelers halen een bepaald niveau, zonder dat ze kwaliteiten hebben. Ik vind Neymar, die 222 miljoen moet kosten, dus ook geen dure speler.”

“Hij is één van de beste spelers ter wereld en is op commercieel gebied voor een club ook een aanwinst. Het probleem is niet Neymar, maar de gevolgen van deze transfer”, stelt de Portugees. “Andere spelers zullen nu wel duur worden, dat is het probleem. Er zal vaker honderd, zeventig of zestig miljoen euro gevraagd worden voor spelers die dat niet waard zijn.”