VIDEO - De ontroerende video over Nouri voorafgaand aan Ajax - OGC Nice

Het duel van Ajax met OGC Nice in de Johan Cruijff ArenA in de derde voorronde van de Champions League stond in het teken van Abdelhak Nouri. Het was het eerste thuisduel van de Amsterdamse club sinds de tragedia rondom het talent. Om Nouri en zijn familie een hart onder de riem te steken, verschenen voorafgaand aan de wedstrijd prachtige beelden van Nouri op het grote scherm.