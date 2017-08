‘Ajax riep de ellende over zich af door na de 2-1 achteruit te lopen’

Na de 2-2 remise tegen OGC Nice is Ajax al uitgeschakeld in de Champions League. De avond stond in het teken van het prachtige eerbetoon aan Abdelhak Nouri en dat was volgens de Nederlandse ochtendkranten niet los te zien van de prestaties op het veld. Door de uitschakeling stromen de Amsterdammers door naar de play-off van de Europa League.

“Vorig seizoen trok Ajax bij Europese wedstrijden in de Arena telkens aan het langste eind”, schrijft de Volkskrant over de ontmoeting tussen Ajax en Nice. “Dat het gisteravond net niet lukte in een Arena waar de emoties in de rondte vlogen, na al een maand vol slecht nieuws, deed de spelers zichtbaar pijn. Tegelijkertijd kon het met opgeheven hoofd van het veld af, terwijl de F-side nog een keer 'Nouri' riep.”

Volgens het Algemeen Dagblad hingen de emoties als ‘iets onzichtbaars over het duel’. “Het effect is niet meetbaar, het zit hem in ogenschijnlijk kleine dingen. In een bal die Nick Viergever slordig over de zijlijn speelt in de moeizame openingsfase en vooral in de reactie van het publiek daarop”, stelt de krant. “Dat wil zich een fractie van een seconde kapot ergeren aan de slechte pass, maar het herpakt zich meteen, de boze grom inslikkend, Viergever moed insprekend. Voor cynisme of frustratie is geen plek vandaag.”

Alassane Pléa bleek een plaag voor de defensie van de Amsterdammers, zo zag De Telegraaf. “Het elftal van Keizer wankelde, omdat Plea veel gevaarlijker bleek dan de geblesseerde Mario Balotelli, maar vooral omdat Ajax ondanks de steun van de fans in die fase werkelijk niks goed deed. Veelzeggend was dat Onana in de zeventiende minuut de eerste goede pass gaf”, schrijft de ochtendkrant. Ajax kwam nog op een 2-1 voorsprong, maar zag Nice in de slotfase nog langszij komen. “En dat viel Schöne ,weer de zwakste schakel, aan te rekenen. Al riep heel Ajax de ellende over zich af door na de 2-1 vooral achteruit te lopen.”

“Het spel van Ajax toonde min of meer dezelfde contouren als vorig seizoen, toen uiteindelijk de Europa League-finale werd bereikt”, stelt Trouw. “De Amsterdammers trokken moedig ten aanval, creëerden veel kansen maar balanceerden achterin soms op een wankel evenwicht. Even kenmerkend en overeenkomstig was de overlevingsdrang in het elftal.”