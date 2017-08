Ziyech vol ongeloof na zure avond: ‘We stopten eigenlijk met voetballen’

Hakim Ziyech baalt van de uitschakeling van Ajax in de derde voorronde van de Champions League. Een week na de 1-1 remise bij OGC Nice kwam het team van Marcel Keizer in het weerzien met de Fransen niet verder dan een 2-2 gelijkspel. De tweede treffer van OGC Nice viel elf minuten voor tijd en dat deed pijn. "Dit is heel zuur", reageert Ziyech via de officiële kanalen van de Amsterdamse club.

Ajax kwam al vroeg op achterstand, maar slaagde er toch in voor de ommekeer te zorgen.

"Maar vanaf dat moment zijn we eigenlijk nauwelijks meer aan de bal geweest", betreurt de spelmaker. "Daarna hadden zij het initiatief en kwamen ze er met gevaarlijke counters uit. Dat die gelijkmaker dan tien minuten voor tijd valt, is een enorme domper."

Een derde doelpunt van Ajax bleef uit. "Kasper Dolberg had nog wel een behoorlijke kans na een goede actie van hem, maar dat was het eigenlijk wel. Voor de rest hebben we niet echt kansen meer gecreëerd . We stopten eigenlijk met voetballen en zij kwamen er met heel gevaarlijke counters uit. Al met al was het een heel zure avond."

Klaas-Jan Huntelaar kwam in de 82e minuut, drie minuten na de 2-2, binnen de lijnen en kon niets meer aan de stand veranderen. "Je moet gewoon proberen om iets te forceren als team zijnde, dat hebben we geprobeerd", lichtte de aanvaller in gesprek met de NOS toe. "Alleen is dat uiteindelijk niet gelukt." Hij hield zodoende geen goed gevoel aan zijn officiële rentree. "Je stelt het je natuurlijk anders voor, maar al met al ben ik heel blij dat ik weer terug ben bij Ajax."

De teleurstelling overheerste bij Nick Viergever. "Je hebt vorig jaar een mooi Europees seizoen gehad en dat wil je nu in de Champions League proberen voort te zetten. Dat was ons doel en het is niet gehaald", treurde de verdediger tegen AT5. "Nu moet je volop aan de bak om nog Europa League te halen. Het is nu vooral een kater eigenlijk die we moeten verwerken om er tegen Heracles Amelo te staan."

Justin Kluivert kon toch ook het verschil niet maken. "Er zat zeker wat in. Zoals je ziet is het ons niet gegund en daar baal je echt van, ook net in de kleedkamer met zijn allen. Maar dat mag niet te lang duren", vertelde de aanvaller aan de Amsterdamse omroep.