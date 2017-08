‘Cocu snijdt fors in basisopstelling na blamerende nederlaag’

PSV blameerde zich vorige week door in eigen huis met 0-1 te verliezen van het Kroatische NK Osijek. De Eindhovenaren moeten daardoor in Kroatië alles op alles zetten om de play-off van de Europa League te halen. Trainer Phillip Cocu wijzigt volgens het Eindhovens Dagblad zijn opstelling op de nodige plaatsen.

Zo hoeven Luuk de Jong, Bart Ramselaar en Daniel Schwaab in Kroatië niet te rekenen op een basisplaats. In de punt van de aanval gaat Cocu vermoedelijk Jürgen Locadia posteren. Locadia speelde in de thuiswedstrijd tegen Osijek nog op de linkerflank, maar lijkt nu dus een kans te krijgen om zich te bewijzen als spits.

Aanwinst Hirving Lozano speelt dan waarschijnlijk op de linkerflank, terwijl Davy Pröpper de plaats van Ramselaar inneemt. Cocu kiest in het centrum van de verdediging voor Derrick Luckassen, die evenals Lozano zijn debuut in de basiself van PSV lijkt te gaan maken. PSV moet in de zinderende hitte van Kroatië, waar het momenteel zo’n 37 graden is, een 0-1 achterstand goedmaken.

Desondanks is Cocu vol vertrouwen. “We zijn op alle scenario's voorbereid en hebben er bijvoorbeeld in het voedingspatroon rekening mee gehouden, door meer dan normaal te drinken”, stelt de oefenmeester van de Eindhovenaren. “Het zal geen makkelijke avond worden en de tegenstander zal zich niet heel anders opstellen dan afgelopen week, maar wij denken in onze trainingen dingen te hebben verbeterd.”