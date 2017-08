Eliminatie in CL heeft geen gevolgen: ‘Ik speel dit seizoen gewoon voor Ajax’

Amin Younes werd in de voorbije maanden in verband gebracht met enkele buitenlandse clubs. Zo had Torino naar verluidt twaalf miljoen euro over voor de aanvaller, die vanwege zijn status als Duits international meer de aandacht heeft getrokken. Younes sluit een zomers vertrek bij Ajax echter, zo verzekerde hij woensdagavond.

"Ik speel dit seizoen gewoon bij Ajax, ja. Uitschakeling voor de Champions League heeft daar geen invloed op", benadrukte Younes in gesprek met NUsport, na de eliminatie in de Champions League door OGC Nice. "Ik kan dat nu niet meer veranderen. We moeten het accepteren. Hier moeten we van leren om beter te worden." Het team van Marcel Keizer speelde vorige week met 1-1 gelijk bij OGC Nice, dat zelf met een 2-2 gelijkspel uit Amsterdam vertrok.

Younes hoopt dat Ajax op dezelfde voet verder gaat als de laatste maanden van het voorbije seizoen. Het doel is voorlopig om landskampioen te worden en de groepsfase van de Europa League te bereiken. "We willen in het veld dezelfde dingen doen als vorig jaar met vroeg drukzetten en we willen nog beter voetballen. Vorig seizoen hadden we tijd nodig om te wennen aan de speelwijze. Dat zal nu minder tijd kosten."

De Duits international kan nog geen oordeel vellen over de nieuwe trainer Marcel Keizer, maar zijn eerste indruk is positief. "De trainer is elke dag met iedereen bezig. Hij wil iedereen graag verbeteren. Hij praat met ons over wat goed is en wat niet."