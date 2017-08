‘Mijn vriendin en ik waren soms uren bezig om broccoli te bestellen’

Alexander Büttner kijkt terug op mooie jaren bij Manchester United, Dinamo Moskou en Anderlecht. De 28-jarige linkerverdediger verliet Vitesse in de zomer van 2012 voor een buitenlands avontuur en maakte een half jaar geleden zijn rentree in Arnhem. Hij heeft de laatste maanden hard getraind om weer zijn oude niveau te halen. "Dit moet mijn jaar worden. En dit gáát mijn jaar worden."

Büttner verdiende goed in het buitenland, maakte op sportief gebied van alles mee en keek buiten de lijnen zijn ogen uit. Zo sprak of verstond niemand in Rusland fatsoenlijk Engels. "Ik zie me nog staan bij de dierenwinkel om hondenbrokken te halen. Was echt geen doen. Ze keken me aan alsof ik een vreemde plantensoort betrof. Maar ja, Rambo en Rocky moesten toch eten. Dan klom ik meestal zelf maar over de toonbank om zo’n zak brokken te pakken",vertelt Büttner in gesprek met Voetbal International.

"Zelfde was het geval in de supermarkt", zo vervolgt de voormalige miljoenenaankoop van Sir Alex Ferguson. "Mijn vriendin en ik waren soms uren bezig om een struik broccoli te bestellen. Stonden we daar met zijn tweetjes voor de groente-afdeling, wijzend naar het plaatje dat we op Google hadden opgezocht. Man, het was een ramp."