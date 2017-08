Real Madrid kan pas na strafschoppen van Kappelhof en consorten winnen

Real Madrid heeft de tournee door de Verenigde Staten afgesloten met een overwinning op het MLS All-Star Team, na strafschoppen. Het team van Zinédine Zidane, dat tegen Manchester United, Manchester City en Barcelona als verliezer van het veld stapte, en het sterrenteam van de Major League Soccer kwamen in de reguliere speeltijd niet verder dan 1-1, waarna de Spanjaarden in een strafschoppenreeks toesloegen: 2-4.

De MLS All-Star Game is1996 het jaarlijkse feestje van de Amerikaanse profcompetitie. Het publiek kiest elf voetballers en de trainer, in dit geval Chicago Fire-coach Veljko Paunovic, mag ook elf spelers uitkiezen. Hij opteerde onder meer voor zijn eigen pupil Johan Kappelhof, die in de basis mocht beginnen en zodoende tot de eerste Nederlander met speelminuten in een MLS All-Star Game uitgroeide.

Zidane liet zijn basiself niet in de sterkste opstelling aantreden, terwijl het MLS All-Star Team bestond uit onder meer David Villa, ex-Merengue Kaká, Bastian Schweinsteiger en Sebastian Giovinco. Real Madrid nam het initiatief in Chicago en had mogelijkheden via Marco Asensio, Borja Mayoral en Toni Kroos. Een goede redding van Keylor Navas voorkwam een openingstreffer van Kaká.

We like the look of this XI. #MLSAllStar pic.twitter.com/5bslJxvltK — Major League Soccer (@MLS) 3 augustus 2017

Na bijna een uur spelen verscheen de 0-1 op het scorebord. Mayoral kreeg de bal van Dani Ceballos en zag hoe zijn van richting veranderde schot achter Stefan Frei belandde. Vier minuten voor het einde benutte Dom Dwyer een rebound, waardoor strafschoppen uitsluitsel moesten bieden. In de penaltyserie keerde Luca Zidane de inzet van Dwyer en mikt Giovanni dos Santos op de lat. Real Madrid speelt op 8 augustus in Skopje tegen Manchester United, in het kader van de Europese Super Cup.