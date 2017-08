Keizer teleurgesteld én oprecht na ‘enorme domper’: ‘Nice is terecht door’

Marcel Keizer is zwaar teleurgesteld dat Ajax er niet in geslaagd is de Champions League te bereiken. Na de 1-1 remise bij OGC Nice eindigde het weerzien met de Fransen woensdagavond in een 2-2 gelijkspel. "Ja, een enorme domper. Dit kunnen we er nog wel even bij hebben...", zei hij, verwijzend naar de situatie van Abdelhak Nouri.

"De eerste 25 minuten hebben we heel slecht gespeeld en waren we totaal niet in beeld", erkende de oefenmeester van Ajax bij Ziggo Sport. "Daarna, door een aantal acties van Justin Kluivert, ging het team beter spelen. Na de rust resulteerde dat in de voorsprong, maar helaas hebben we die niet vast kunnen houden."

Keizer toonde zich een sportief verliezer. "We hebben twee keer alles gegeven en daarin zijn we niet goed genoeg gebleken. Nice is terecht door. Wij moeten aan de slag en zorgen dat wij er volgende week weer staan", verwees hij naar de competitiestart. 12 augustus begint voor Ajax een nieuw Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

De 2-2 van OGC Nice viel kort na de invalbeurt van Frenkie de Jong voor Justin Kluivert. Dat had volgens Keizer niet zoveel met de wissel te maken. "Vorige keer vond iedereen de twee invallers wel leuk spelen, maar ook toen stond de organisatie in de slotfase niet goed. We brachten Frenkie voor meer controle op rechts, omdat Nice daar heel aanvallend speelde. De goal komt ook uit een ander moment."

Ajax kwam al binnen drie minuten op achterstand door een treffer van Arnaud Souquet. Donny van de Beek zorgde halverwege de eerste helft voor de gelijkmaker. Vroeg in de tweede helft zette Sánchez Ajax op voorsprong, maar een kwartier voor tijd viel de fatale 2-2 van Vincent Marcel.