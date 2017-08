Van de Beek in zak en as: ‘We krijgen nu wederom een grote klap’

Donny van de Beek maakt woensdagavond een belangrijke goal voor Ajax, net als vorige week in het eerste Champions League-duel met OGC Nice (1-1). De Franse club haalde uit het weerzien in Amsterdam echter een 2-2 gelijkspel en zodoende gaat het team van Lucien Favre op basis van uitdoelpunten door naar de play-offs van het miljardenbal.

Van de Beek kon het resultaat maar moeilijk verkroppen. "Het is stom dat we dit hebben weggegeven", benadrukte de maker van de 1-1 in gesprek met Ziggo Sport. "We hadden nog kansen om het met 3-1 te beslissen, maar we hadden te weinig druk op de bal en lieten hen te veel voetballen. Ik vond het moeilijk om te spelen, je wordt toch steeds met Abdelhak Nouri geconfronteerd."

Vanaf de tribune klonk er applaus en supporters scandeerden zijn naam. Er werd een levensgrote afbeelding van de middenvelder uitgerold en op schermen in het stadion werden beelden van Nouri getoond, toen de spelers het speelveld na de warming-up hadden verlaten en in de kleedkamer waren. In de 34e minuut werd de wedstrijd even stilgelegd.

"We krijgen nu weer een grote klap, maar we hebben ook karakter laten zien, dus ik hoop dat we hier als team sterker uit zullen komen." Ajax kwam al binnen drie minuten op achterstand door een treffer van Arnaud Souquet. Donny van de Beek zorgde halverwege de eerste helft voor de gelijkmaker. Vroeg in de tweede helft zette Sánchez Ajax op voorsprong, maar een kwartier voor tijd viel de fatale 2-2 van Vincent Marcel.