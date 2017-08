Blind komt goed weg na bizar incident en wint bij debuut Matic

Manchester United heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een 2-1 overwinning op Sampdoria. In het Aviva Stadium in Dublin maakte Juan Mata negen minuten voor tijd het winnende doelpunt. Nemanja Matic maakte zijn debuut en had meteen een basisplek bij the Mancunians.

Daley Blind stond ook in de basis, terwijl landgenoot Timothy Fosu-Mensah op de bank bleef. Binnen tien minuten zorgde Henrikh Mkhitaryan voor het openingsdoelpunt. De Armeniër knikte raak na een vlotte counter, die volgde op een bizar incident. Daley Blind verraste David de Gea met een terugspeelbal en de keeper hield het leer ternauwernood uit eigen doel met de hand. De arbiter kende een indirecte vrije trap doe van dichtbij en dat leidde uiteindelijk tot de tegenstoot.

Na rust kwamen de Italianen langszij via Dennis Praet, die een afvallende bal vanaf net buiten het strafschopgebied op de slof nam. Het bleef 1-1 tot minuut 81, toen Anthony Martial het strafschopgebied bestormde en de bal afleverde bij Mata, die de kans benutte. Reservedoelman Andrea Tozzo van Sampdoria maakte vijf minuten voor tijd zijn opwachting en onderscheidde zich meteen met fraaie reddingen op inzetten van Ander Herrera en Marcus Rashford.