Veltman vol ongeloof: ‘Na de 2-1 was er eigenlijk niets aan de hand’

Joël Veltman kon na afloop van het thuisduel met OGC Nice (2-2) zijn teleurstelling om het mislopen van de Champions League niet verbergen. De Franse club heeft op basis van uitdoelpunten de play-offs van het miljardenbal bereikt, na het 1-1 gelijkspel van vorige week. "Het doel was de Champions League, dat kan je nu vergeten."

"De twee tegengoals waren onnodig. Na de 2-1 is er eigenlijk niets aan de hand, maar scoren zij uit het niets", blikte Veltman bij Ziggo Sport terug op de wedstrijd. "Dat is erg jammer, want we speelden best goed. Nu moeten we voorronde Europa League spelen, dat is zeker een domper."

Veltman wilde zich niet schuilen achter het feit dat zijn medespelers geroerd konden zijn door het eerbetoon aan Abdelhak Nouri, vooraf en tijdens de eerste helft. "Hoe hard dat ook mag klinken, dat mag geen excuus zijn. Ballen over vijf meter gingen fout. Dat mag niet. Nadat zij 2-2 hadden gemaakt, probeerden we met Klaas-Jan Huntelaar en Davinson Sánchez in de spits nog wat te forceren. Maar er was te weinig tijd. Nu resteren de play-offs van de Europa League. Dat wilden we niet."

"Dat hebben we een paar jaar geleden ook al eens gedaan en dat was toen kantje boord, kan ik me herinneren." Ajax kwam al binnen drie minuten op achterstand door een treffer van Arnaud Souquet. Donny van de Beek zorgde halverwege de eerste helft voor de gelijkmaker. Vroeg in de tweede helft zette Sánchez Ajax op voorsprong, maar een kwartier voor tijd viel de fatale 2-2 van Vincent Marcel.