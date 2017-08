Feyenoord ziet miljoenen euro's tegemoet na uitschakeling van Ajax

De uitschakeling van Ajax in de derde voorronde van de Champions League is voor de penningmeester van Feyenoord goed nieuws. Doordat Nederland maar één deelnemer afvaardigt naar het miljardenbal, hoeft Feyenoord de inkomsten uit tv-gelden niet te delen. Daardoor kan Feyenoord in totaal 5,75 miljoen euro bijschrijven.

Als Ajax het tweeluik met OGC Nice had overleefd en daarna ook de play-offronde doorstond, zouden de Amsterdammers 35 procent van het bedrag tegemoet zien. Dat zou neerkomen op 2,01 miljoen euro, terwijl Feyenoord dan de overige 3,74 miljoen euro zou verdienen. Door de uitschakeling maakt de landskampioen echter aanspraak op het volle pond. Daar komen tijdens het toernooi nog een aantal miljoenen euro's bovenop.

Ajax vervolgt zijn weg in de laatste voorronde van de Europa League en heeft een geplaatste status. De verliezend finalist van het afgelopen seizoen hoort donderdag wie de tegenstander wordt op weg naar de groepsfase. De wedstrijden staan voor 17 en 24 augustus op het programma. Feyenoord gaat op 24 augustus in Monaco in de koker voor de loting van de poulefase van de Champions League. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst zit in pot vier en kan dus een zware loting verwachten.