Elia en consorten maken karwei in eigen huis af tegen Club Brugge

Medipol Basaksehir heeft zich woensdagavond voor de play-offs van de Champions League geplaatst. Het team van trainer Abdullah Avci was voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor Club Brugge. De eerste ontmoeting op Belgische bodem was in een spectaculaire remise geëindigd: 3-3. Eljero Elia stond 79 minuten op het veld; Stefano Denswil en Ruud Vormer maakten de wedstrijd voor de Bruggelingen vol.

Na zeven minuten liep Club Brugge reeds achter de feiten aan. Denswil schatte een heerlijke voorzet van Gaël Clichy vanaf de linkerkant verkeerd in en ging onder de bal door. Emmanuel Adebayor reageerde attent en werkte het leer met het hoofd achter Ethan Horvath: 1-0. Club Brugge had moeite om in balbezit te komen, verloor ook snel de bal en had pech dat een kopbal van Denswil het doel op enkele centimers miste.

Medipol Basaksehir kwam na een half uur spelen op 2-0. Adebayor en Visca legden Ahmed Touba op rechts in de luren, waarna Horvath geen antwoord had op een inzet van de Bosniër in de korte hoek. Club Brugge kwam er tot aan de rust niet aan te pas en mocht zich gelukkig prijzen dat een verre inzet van Visca tegen de paal ging.

Hoewel Club Brugge driemaal moest scoren om een ronde verder te komen, kwam het team van Ivan Leko amper voor het doel van Volkan Babacan. Avci koos ervoor om Elia elf minuten voor tijd naar de kant halen, ten faveure van Kerim Frei en tot onvrede van de Nederlander. In de resterende speeltijd kreeg José Izquierdo een zeldzame kans om de nadelige marge te verkleinen, maar zijn inzet zeilde over de lat.