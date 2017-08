Johan Cruijff ArenA staat vlak voor aftrap in het teken van Nouri

Vlak voor de aftrap van de wedstrijd tussen Ajax en OGC Nice staat de Johan Cruijff ArenA in het teken van Abdelhak Nouri. De club en de supporters bewijzen op meerdere manieren een eer aan de middenvelder. Zo toonde Ajax in het stadion een video ter ere van Nouri in het shirt van Ajax en in minuut 34 zal applaus klinken vanaf de tribunes. Het is de eerste thuiswedstrijd van Ajax sinds het nieuws over Nouri. Vorige week eindigde het duel tussen Nice en Ajax in 1-1.

Vijftigduizend mensen oorverdovend stil als het filmpje over Nouri wordt gespeeld op de grote schermen. pic.twitter.com/Yed5aOAYmU — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 2 augustus 2017

De Johan Cruijff ArenA wordt woensdagavond het toneel van een indrukwekkend eerbetoon aan Abdelhak Nouri. [Foto via @AFCAjax] #ajax #nouri #staystrongappie Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 2 Aug 2017 om 3:37 PDT

Ook aan de zuidkant van de Johan Cruijff Arena een mooi eerbetoon aan Nouri. Over een half uurtje: Ajax-Nice! #ajanic pic.twitter.com/jDOyoAbhXy — Voetbal Inside (@VoetbalInside) 2 augustus 2017

Dans la boutique de l'@AFCAjax, des tableaux blancs ont été disposés pour que les supporters laissent un message pour Nouri #staystrongappie pic.twitter.com/6485fsZ3CD — OGC Nice (@ogcnice) 2 augustus 2017

Ondertussen in Amsterdam. De Ajacieden maken zich klaar voor een prachtige steunbetuiging voor Abdelhak Nouri. pic.twitter.com/4iNbVtUjyE — VI (@VI_nl) 2 augustus 2017