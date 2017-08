Zaakwaarnemer Richarlison verklapt transfersom en details over Ajax

Renato Velasco, de zaakwaarnemer van Richarlison, speelt open kaart over de transfersoap van zijn cliënt. De twintigjarige aanvaller leek Fluminense deze zomer te verlaten voor Ajax, maar koos uiteindelijk voor Watford. In gesprek met Globo Esporte maakt Velasco bekend waarom Ajax aan het kortste eind trok en verklapt hij de exacte transfersom, die 12,5 miljoen euro bedraagt.

Watford troefde Ajax af door niet alleen meer geld te bieden, maar ook door betere voorwaarden in het vooruitzicht te stellen aan zowel Fluminense als Richarlison. Zo maakt de Braziliaanse club aanspraak op tien procent bij een eventuele doorverkoop. "Die optie zat niet in het voorstel van Ajax", laat Velasco woensdag weten. "Watford heeft honderd procent van de rechten van Richarlison verworven. Bij een volgende verkoop krijgen zij negentig procent en Fluminense tien procent. In een à twee jaar kan die tien procent weleens veel waard zijn."

"Het was het meest aantrekkelijke aanbod", beaamt Velasco. "Ajax bood minder. Een ander voordeel is dat Watford een Portugese trainer heeft (Marco Silva, red.) en ook Heurelho Gomes wordt erg belangrijk. We hebben al contact met hem gehad en hij helpt ons bij de huizenjacht. We hopen dat Richarlison een huis in zijn condominium krijgt." De belangenbehartiger weerspreekt de berichten uit de Engelse pers over een transfersom van 13 miljoen euro: het correcte bedrag is 12,5 miljoen euro, zoals de voorzitter van Fluminense ook bekendmaakte.

"Het eerste bod was 12 miljoen euro, maar dat is 12,5 miljoen geworden", laat Velasco weten. "Ajax deed in januari al een officiële aanbieding. Later kwamen er aanbiedingen van Palmeiras, opnieuw Ajax en Watford. Internazionale had ook interesse, maar die club mocht geen buitenlanders meer halen. Ze wilden hem huren aan Sampdoria, maar met die club bereikte Inter geen akkoord. Anders zou Inter ook 12 miljoen euro hebben betaald. Het bod van Ajax bedroeg 10,5 miljoen euro plus 1,5 miljoen euro aan bonussen. Dat waren niet de beste voorwaarden."

"Voor die bonussen moest hij bijvoorbeeld in 65 procent van de wedstrijden spelen", verklapt Velasco. "Watford kwam daarna met een aanbod en dat was voor Fluminense beter. De Portugese trainer heeft ook een grote rol gespeeld, want het kan moeilijk zijn om je aan te passen. Dan is het fijn om dezelfde taal te spreken." De makelaar en Richarlison waren op zoek naar een 'opstapclub' en geen 'eindstation'. Ajax was ook een goede optie, vertelt Velasco. "Als Watford niet was langsgekomen, zou hij daar zeker naartoe zijn gegaan. Het salaris dat Watford bood was ook beter. In de Ajax-filosofie passen geen hoge salarissen, want ze hebben een salarisplafond."