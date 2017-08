Koeman prijst zich gelukkig met keuze van clubicoon: ‘Ik bewonder hem’

Phil Jagielka is nog niet klaar bij Everton. De aanvoerder heeft zijn contract verlengd tot medio 2019, zo maken the Toffees woensdagavond wereldkundig. Het vorige contract van Jagielka liep een jaar eerder af. De verdediger won in tien jaar nog nooit een prijs in dienst van Everton, maar gelooft dat daar verandering in kan komen.

De clubicoon maakte in 2007 de overstap van Sheffield United naar Everton en is daarmee de langst dienende speler. Hij kwam in totaal tot 290 competitieduels voor de club uit Liverpool, waaronder 27 in het afgelopen seizoen. Jagielka merkt aan de komst van spelers als Jordan Pickford, Michael Keane, Cuco Martina, Davy Klaassen, Wayne Rooney en Sandro Ramírez dat Everton ambitieus is. Van dat project wil hij onderdeel van zijn, vertelt de veertigvoudig international van Engeland.

"De club zet stappen. Volgens mij is Everton nog niet klaar op de transfermarkt, maar het is goed dat we zo vroeg al nieuwe spelers hebben gehaald. De voorzitter heeft me een extra seizoen geboden. Hopelijk kan ik een rol blijven spelen, op welke manier dan ook", vertelt Jagielka op de clubsite. "Ik hoop te spelen. Het winnen van een prijs is een doel voor dit seizoen, voor volgend seizoen en voor in de verder toekomst." Jagielka hoopt 'nog meer bijzondere herinneringen' te creëren. "Ik wil met een glimlach terugkijken op mijn tijd bij Everton."

Ronald Koeman prijst zich gelukkig met het contractnieuws. De oefenmeester noemt Jagielka een 'natuurlijke aanvoerder' die erg belangrijk is voor de ploeg. "Het feit dat hij al een decennium speler van Everton is, toont aan wat voor karakter hij heeft en waarom hij door velen wordt bewonderd, in het bijzonder door mij." Everton bereidt zich intussen voor op het weerzien met het Slowaakse MFK Ruzomberok in de derde voorronde van de Europa League. Het eerste duel eindigde in Engeland in een 1-0 zege voor de Premier League-club.