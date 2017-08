PSV schrikt niet van 37 graden: ‘Wij gaan ons plaatsen, dat moet gewoon’

Phillip Cocu en Jeroen Zoet zijn ervan overtuigd dat PSV zich plaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Na de 0-1 thuisnederlaag wacht donderdagavond een zware klus op bezoek bij NK Osijek. Vanuit de snikhete Kroatische stad blikten Cocu en Zoet woensdagavond vooruit op het weerzien.

"Wij gaan ons plaatsen, dat moet gewoon gebeuren", verzekerde Cocu volgens Voetbal International. Het is volgens de trainer belangrijk om de wedstrijd hetzelfde te benaderen als de tegenstander doet. Hij denkt dat de slappe instelling zijn ploeg vorige week in de problemen bracht. "Ik verwacht niet dat zij anders spelen dan vorige week", vertelde de oefenmeester over de Kroatische tegenstander.

Volgens Cocu heeft de ploeg van PSV vertrouwen en een hoop kwaliteit. Zelf weet hij dat de druk op hem ook enorm is. "Als je bij een club als PSV speelt, zijn er weinig wedstrijden waar geen druk op staat. Daar moet je mee om kunnen gaan." Op de website van PSV voegde Jeroen Zoet eraan toe dat hij geen seconde heeft stilgestaan bij een eventuele uitschakeling. "Nee geen moment, dat gaat niet gebeuren."

"We weten met z’n allen goed genoeg dat we beter kunnen en moeten en dat gaan we morgen ook laten zien", beloofde de keeper, die zich niet liet afschrikken door de voorspelde temperaturen van 33 tot 37 graden Celsius in Osijek. "Het is inderdaad lekker warm hier, merkte ik toen we uit het vliegtuig stapten", lachte hij. "Maar daar moeten we ons gewoon op instellen. Ik heb ook weleens in Maleisië gespeeld in deze hitte. De temperatuur moet en mag geen probleem zijn."