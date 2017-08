Kopzorgen van Ancelotti nemen toe na slecht nieuws over Rodríguez

Bayern München kan bij de start van het nieuwe seizoen niet beschikken over James Rodríguez. De aanvallende middenvelder staat enkele weken aan de kant met een spierblessure in zijn rechterdijbeen, zo maakt Bayern woensdagavond bekend. Rodríguez viel dinsdag uit in de verloren oefenwedstrijd tegen Liverpool (0-3).

De wedstrijd tegen Borussia Dortmund om de Supercup van zaterdag, maar ook de start van de Bundesliga op vrijdag 18 augustus lijken te vroeg te komen voor de Colombiaan. De medische staf weet niet hoelang Rodríguez precies in de lappenmand zit. Thiago Alcántara en David Alaba raakten eveneens geblesseerd tegen Liverpool. De middenvelder heeft een buikspierblessure en mist het duel om de Supercup; de back traint individueel en is mogelijk wel op tijd fit.

De blessureproblematiek stelt Carlo Ancelotti voor nieuwe hoofdbrekens. Eerder werd al duidelijk dat Arjen Robben en Jérôme Boateng nog niet in topconditie zijn. Het tweetal ontbrak tegen Liverpool en Ancelotti kondigde aan geen risico's te zullen nemen in het duel met Dortmund. Manuel Neuer is herstellende van een gebroken voet en mist het duel om de Supercup vrijwel zeker. Juan Bernat staat nog maanden aan de kant met een enkelblessure.