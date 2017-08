Man van 35 hoofdprijzen moet Turkije naar WK loodsen na vertrek Terim

Exact een week na het vertrek van Fatih Terim als bondscoach heeft de Turkse voetbalbond (TFF) een opvolger geworden. In een persverklaring maakt de TFF de aanstelling van Mircea Lucescu bekend. De Roemeen heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee jaar, met de optie voor een extra jaar. Zijn eerste klus wordt om Turkije naar het WK 2018 te loodsen.

Lucescu zat sinds eind mei zonder werk. Hij werd na een jaar ontslagen door Zenit Sint-Petersburg, nadat hij twaalf jaar bij Shakhtar Donetsk aan het roer had gestaan. De 72-jarige oefenmeester werkte al eerder in Turkije, want tussen 2000 en 2002 stond hij aan het roer bij Galatasaray en vervolgens twee jaar bij Besiktas. Verder vervulde Lucescu functies als die van bondscoach van Roemenië en het trainerschap bij onder meer Internazionale. In zijn gehele loopbaan won hij liefst 35 hoofdprijzen.

Terim stapte in goed overleg op, twee weken nadat de coach op beeld was vastgelegd terwijl hij aan het vechten was met onder anderen een restauranteigenaar. Hij verzamelde tot dusver elf punten in Groep I van de WK-kwalificatiecyclus; Kroatië en IJsland hebben er dertien. Lucescu krijgt de opdracht mee om dat gat te dichten en minstens de play-offs te halen om te kunnen deelnemen aan het WK in Rusland. Naar verluidt gaat Lucescu 2,5 miljoen euro op jaarbasis verdienen als bondscoach van Turkije.