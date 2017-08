Verheugd FC Utrecht haalt spits met verleden bij Bayern München

FC Utrecht heeft Lukas Görtler voor drie seizoenen gehaald. De club uit de Domstad rondde vandaag de komst van de 23-jarige aanvaller van 1. FC Kaiserslautern af, terwijl de selectie van Erik ten Hag zich in Polen voorbereidt op de return tegen Lech Poznan in de Europa League.

"Wij zijn verheugd dat wij Lukas weg hebben kunnen plukken bij FC Kaiserslautern", zo vertelt Ten Hag via de officiële kanalen van FC Utrecht. "Wij hebben hem al enkele jaren in het vizier. Ondanks veel interesse uit de 2e Bundesliga heeft hij nu toch voor FC Utrecht gekozen. Hij is een gretige balvaste spits, een winnaar die energie in het elftal brengt. De spits kent onze denkwijze en kijkt ernaar uit om met FC Utrecht succesvol te worden.”

Görtler werd in 2014 door Bayern München aangetrokken, nadat hij zich als spits had gemanifesteerd in de Regionalliga Bayern bij FC Eintracht Bamberg. In het tweede team van Bayern mét Ten Hag kwam de Duitser 11 keer tot scoren in 27 wedstrijden. De balvaste spits trad zelfs een keer op in de hoofdmacht van Bayern, toen Josep Guardiola hem liet invallen in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Sinds 2015 stond hij onder contract bij 1. FC Kaiserslautern.

Voor Henk Veerman zijn de druiven bijzonder zuur. Hij wilde dolgraag naar Utrecht, Ten Hag zag het volledig in hem zitten, maar sc Heerenveen gaf echter geen krimp in de onderhandelingen.