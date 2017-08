Advocaat wil duidelijkheid: ‘Sneijder mag nu wel gaan opschieten’

Dick Advocaat vindt dat Wesley Sneijder mag gaan opschieten met de keuze voor een nieuwe club. De bondscoach van het Nederlands elftal houdt nog steeds rekening met zijn vice-aanvoerder voor de WK-kwalificatiewedstrijd van 31 augustus tegen Frankrijk, maar niet ten koste van alles, laat hij weten aan het Algemeen Dagblad.

"Volgende week is het alweer twee maanden geleden dat het seizoen voor Wesley eindigde met de interland tegen Luxemburg", zegt Advocaat. "In Parijs hebben we straks alleen wat aan spelers die vol gas kunnen geven en door roeien en ruiten willen. Sneijder en een aantal anderen hebben nog even, maar je zoekt als coach op een gegeven moment wel naar zekerheid."

Advocaat volgt de berichten dat Sneijder naar OGC Nice kan, maar hij belde nog niet persoonlijk met de ex-Ajacied. De middenvelder heeft volgens Voetbal International afgelopen dinsdag een gesprek gehad met Julien Fournier, algemeen directeur van de Franse club. Volgens het weekblad nadert een overgang naar Nice. Ook heeft Advocaat zijn aanvoerder, Arjen Robben, recentelijk niet meer gesproken. De routinier wacht nog altijd op zijn eerste minuten in deze voorbereiding.

"Ik ben niet zo’n beller", aldus Advocaat. "Bij Robben wacht ik even met contact zoeken tot hij weer gaat spelen. Ik had gehoopt dat zijn rentree bij Bayern München deze week zou zijn, maar ook zaterdag verwacht ik hem nog niet tijdens de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund. Bij Sneijder ben ik sowieso van plan hem na het weekend te bellen, club of geen club."