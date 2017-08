AS Monaco maakt tien miljoen euro over voor ‘fan van Arjen Robben’

AS Monaco heeft zich versterkt met Adama Diakhaby, zo meldt de Franse landskampioen woensdag via de officiële kanalen. De 21-jarige aanvaller komt voor naar verluidt tien miljoen euro over van Stade Rennes. De Fransman heeft voor vijf seizoenen getekend bij de Monegasken.

Na Jordi Mboula, Youri Tielemans, Soualiho Meïté, Terence Kongolo en Diego Benaglio is Diakhaby de zesde zomeraanwinst van Monaco. De club speelt hiermee wellicht in op het vertrek van Kylian Mbappé. De achttienjarige aanvaller staat in de belangstelling van zeer veel Europese topclubs, waarbij Real Madrid de meest serieuze kandidaat is om hem over te nemen. Naar verluidt vraagt Monaco momenteel tweehonderd miljoen euro voor Mbappé.

Diakhaby heeft veel concurrentie bij Monaco. Mocht Mbappé daadwerkelijk vertrekken, dan heeft de jongeling nog te maken met onder meer Radamel Falcao en Guido Carrillo. De Franse jeugdinternational, die vaak vanaf de linkerkant speelt maar ook centraal en rechts uit de voeten kan, speelde vorig seizoen 25 competitiewedstrijden voor Stade Rennes en scoorde 4 keer voor de club.

"Ik ben heel blij om speler van Monaco te zijn", vertelt Diakhaby, die ook aangeeft dat hij fan is van Arjen Robben, op de clubsite. "Het is een ambitieuze club en geeft jonge spelers veel kansen. Ik ben hier om mijn kwaliteit te tonen." Ook Vadim Vasilyev, vicevoorzitter van Monaco, is blij met de komst van Diakhaby. "Hij heeft zich fantastisch ontwikkeld bij Stade Rennes. De combinatie van snelheid en techniek maakt hem erg goed. Wij zijn ervan overtuigd dat hij het goed gaat doen hier en zich goed gaat ontwikkelen."