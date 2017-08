‘Overgang van Sneijder naar OGC Nice nadert na officieel gesprek’

Wesley Sneijder lijkt op weg naar OGC Nice. Er was dinsdag een officieel gesprek tussen algemeen directeur Julien Fournier, Wesley Sneijder en zijn zaakwaarnemer Guido Albers, zo meldt Voetbal International woensdag. Daarbij zijn beide partijen tevreden uit elkaar gegaan en is de weg vrij om de financiële onderhandelingen te starten.

OGC Nice is al twee maanden bezig om een andere aanvallende middenvelder in te lijven: Omar Abdulrahman van Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten. De 25-jarige nummer tien is de grote ster van de nationale ploeg van de Emiraten en werd afgelopen seizoen gekozen tot beste speler van Azië.

Het geduld van de tegenstander van Ajax in de derde voorronde van de Champions League is zo langzamerhand echter op aan het geraken door de moeizame onderhandelingen met de club én de speler. Nice heeft Abdulrahman inmiddels een ultimatum gesteld om zo snel mogelijk in te gaan op een aanbieding. Wanneer hij niet reageert, zullen de onderhandelingen met Sneijder worden geopend, aldus het weekblad.

Lucien Favre, trainer van les Aiglons, ging dinsdag op een persconferentie kort in op het verhaal dat Sneijder, die transfervrij is na zijn vertrek bij Galatasaray, wellicht speler wordt van Nice: "Sneijder is een heel goede speler, daar is geen twijfel over." Favre antwoordde vaag op de vraag of de club zich verder nog op de transfermarkt ging begeven: "Die is nog open tot en met 31 augustus, dus we zullen zien of we nog wat gaan doen op dat gebied." Albers ontkende onlangs dat hij rondom de Champions League-wedstrijd tussen OGC Nice en Ajax (1-1) met het bestuur had gesproken.