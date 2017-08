Voormalige Ajacied Bouy tekent bij Leeds United en gaat meteen naar Spanje

Ouasim Bouy gaat zijn carrière vervolgen bij Leeds United, zo meldt de Engelse club uit de Championship woensdag via de officiële kanalen. De Nederlander was transfervrij na zijn vertrek bij Juventus en heeft voor vier jaar getekend op Elland Road.

Bouy gaat komend seizoen echter niet voetballen bij Leeds: hij zal een jaar worden verhuurd aan Cultural y Deportiva Leonesa, dat uitkomt in LaLiga 2. Bouy verliet in 2012 de jeugd van Ajax om aan de slag te gaan bij de regerend Italiaanse landskampioen, maar sindsdien is hij louter uitgeleend, waaronder aan PEC Zwolle.

In het seizoen 2015/16 kwam hij tot 29 officiële wedstrijden in het shirt van PEC, waarin hij 4 keer scoorde. Aan het begin van vorig seizoen verhuurde Juventus de 23-jarige middenvelder annex verdediger aan Palermo, maar de uitstap naar Sicilië werd voor Bouy geen succes: hij kwam tot slechts drie wedstrijden. Daarna heeft hij wederom voor PEC geacteerd en in dat halve jaar speelde hij dertien Eredivisieduels.