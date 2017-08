‘Ik wacht nog op belletje van Mourinho, ik denk dat hij tot het laatst wacht’

Usain Bolt is momenteel bezig om zich voor te bereiden op zijn laatste WK atletiek in Londen. De Jamaicaanse sprinter, die nooit onder stoelen of banken heeft gestoken fan te zijn van Manchester United, grapt dat José Mourinho hem nog voor het einde van de transferwindow een contract gaat aanbieden.

De dertigjarige Bolt gaat binnenkort met pensioen en zal na het WK geen wedstrijden meer rennen. De meervoudig Olympisch kampioen ziet een avontuur in de Premier League wel zitten. "Iedereen weet dat ik aan het overwegen ben om te gaan voetballen. Ik wacht nog op een belletje van Mourinho", aldus Bolt in gesprek met TEAMtalk. "Ik denk dat hij tot de laatste dag wacht."

Bolt geeft toe dat, als de Portugese oefenmeester moest kiezen tussen hem of Zlatan Ibrahimovic, hijzelf ook zou kiezen voor de Zweed. "Ik zou voor Zlatan gaan. Hij is zonder enige twijfel een van de grootsten. Hij heeft het vorig seizoen goed gedaan bij United, dus als we de kans krijgen om hem weer te contracteren, zou ik zeker voor Zlatan gaan."

United zou zijn droomclub zijn, maar het lijkt erop dat Bolt opnieuw gaat meetrainen met het Borussia Dortmund van Peter Bosz. Dit zegt althans zijn zaakwaarnemer Ricky Simms. "Hij heeft het altijd over voetbal en heeft ook aangegeven te willen spelen. Daarom zijn tientallen clubs langs geweest die een proefperiode hebben aangeboden. Ik zal geen namen noemen, maar hij gaat naar Dortmund vanwege de CEO van Puma. Hij is een goede vriend van ons en zit in het bestuur van Dortmund. Bolt gaat daar dus trainen."