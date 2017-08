Kenneth Vermeer in cruciale periode maanden uitgeschakeld door blessure

Kenneth Vermeer is minimaal twee maanden uitgeschakeld, zo meldt Feyenoord woensdagmiddag via de officiële kanalen. De 31-jarige doelman liep woensdagochtend tijdens de training een peesblessure op aan zijn rechterhand. Hiermee is Brad Jones degene die voorlopig onder de lat komt te staan bij de regerend landskampioen.

Het is de tweede keer in twee seizoenen dat Vermeer in de voorbereiding een blessure oploopt. Vorig jaar stond hij tijdens de eerste seizoenshelft langs de kant vanwege een gescheurde achillespees. Vermeer herstelde en kon de tweede helft van het seizoen weer keepen. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos er echter voor om Brad Jones als eerste doelman te hanteren, aangezien de Australiër het goed deed.

Vermeer en Jones moesten in de huidige voorbereiding Van Bronckhorst overtuigen wie komend seizoen de eerste doelman zou worden. Volgens De Telegraaf had Vermeer de concurrentiestrijd gewonnen, na een ijzersterk optreden tegen Real Sociedad (1-0 winst). De oefenmeester van de Rotterdammers zou binnenkort de knoop doorhakken, maar door de blessure van Vermeer is de keuze voorlopig gevallen op Jones.