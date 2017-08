‘De toplanden gaan alleen maar achteruit, Nederland is de uitzondering’

De voetbalvrouwen van Oranje spelen donderdagavond in de halve finale van het EK tegen Engeland. Miljoenen mensen kijken naar de wedstrijden van het toernooi in eigen land, maar Vera Pauw, oud-bondscoach van de Leeuwinnen, maakt zich zorgen over het niveau van de sport.

"De kwaliteit van de toplanden gaat alleen maar achteruit. Alleen Nederland boekt progressie. Het spel beheersen, vanuit het houden van balbezit, is helemaal weg", constateert Pauw in gesprek met de NOS. "Het positiespel verbetert zich niet. Je ziet op dit EK vooral 'pingpongvoetbal'. De bal wordt lukraak naar voren geschoten, komt weer terug, en wordt weer weggeschoten. Nederland is de enige uitzondering."

Als belangrijkste oorzaak noemt Pauw het gebrek aan goede coaches. Zij denkt dat er te veel mannen die het niet in het mannenvoetbal gered hebben rondlopen bij de vrouwen: “Die komen gewoon even 'buurten' in het vrouwenvoetbal. Dat gaat altijd fout. De beste vrouwelijke trainers zijn beter dan de mannen die afvallen bij het mannenvoetbal."