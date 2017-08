Messi plaatst emotionele boodschap: ‘Ik wens je het beste‘

Neymar heeft Barcelona woensdagochtend laten weten dat hij de club wil verlaten. De transferclausule van 222 miljoen euro zal worden gelicht, waarna Neymar naar Paris Saint-Germain kan verkassen. De Braziliaan heeft inmiddels ook al afscheid genomen van zijn teamgenoten bij de Spaanse grootmacht. Lionel Messi is bedroefd dat zijn teamgenoot de club gaat verlaten.

Neymar gaat naar alle waarschijnlijkheid binnenkort tekenen bij PSG, waar hij dertig miljoen euro netto per jaar gaat verdienen, naast allerlei bonussen en het tekengeld. Neymar zou niet alleen voor het geld naar Parijs verhuizen, maar ook vanwege het feit dat hij bij de Franse topclub kan uitgroeien tot de ster van het team.

Dit heeft Neymar nooit kunnen doen bij Barcelona, waar hij steevast Messi voor zich moest dulden. De Argentijnse sterspeler geeft op Instagram echter aan dat hij zijn teamgenoot gaat missen bij de Catalanen. "Het was een enorm plezier om de afgelopen jaren met jou gedeeld te hebben, mijn vriend. Ik wens je het allerbeste toe in deze nieuwe stap in je leven. Ik hou veel van je."