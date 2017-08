‘Witte Keniaan’ legt Feyenoord-bijnaam uit: ‘Weet niet wie het bedacht heeft’

Ruim een week voor het eerste competitieduel met FC Groningen heeft sc Heerenveen Lucas Woudenberg binnen gehengeld. Woudenberg tekende een tweejarig contract in Friesland, met een optie voor nog een jaar. De linksback werd in zijn tijd bij Feyenoord regelmatig de Witte Keniaan genoemd en in gesprek met de Leeuwarder Courant legt uit wanneer hij die bijnaam kreeg.

"Onder Ronald Koeman, die me bij de eerste selectie haalde, deden we een bosloop", zegt de ex-speler van onder meer Excelsior en NEC. "Ik kwam als eerste binnen. Vanaf dat moment was ik de Witte Keniaan. Wie die bijnaam heeft bedacht – ik weet het nog steeds niet. Ik weet nog wel dat ik het opeens in de krant teruglas, haha."

De linksback vertrekt met 'een dubbel gevoel' bij de regerend landskampioen. "Ik ken iedereen bij Feyenoord en laat er dus veel achter. Dat maakte het een lastige beslissing. Maar ik ben blij dat ik mijn periode bij Feyenoord kan afsluiten met een kampioenschap. Ik heb vorig jaar toch acht wedstrijden gespeeld. Ik voel me dan ook onderdeel van de groep die kampioen is geworden en daar ben ik trots op. Maar ik had geen zin om nog langer te wachten. Ik wil elke week spelen."