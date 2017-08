‘City betaalde ruim 50 miljoen, maar we hebben zijn beste spel al gezien’

Kyle Walker verruilde Tottenham Hotspur deze zomer voor Manchester City voor het bedrag van 51 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot 57 miljoen. De rechtsback was een belangrijke kracht bij de Londense club, maar manager Mauricio Pochettino zegt dat de Engels international nooit meer beter gaat voetballen dan in de afgelopen jaren onder zijn leiding.

"Hij is een van de beste backs van Engeland en City heeft veel geld voor hem neergelegd, meer dan vijftig miljoen", tekent de Daily Mirror op uit de mond van de trainer. "Met Kyle en de andere dure aankopen hopen ze succes te behalen. Maar ik denk dat we het beste van Kyle bij Tottenham hebben gezien."

"We hebben hem geholpen zich te verbeteren", vervolgt Pochettino. "Wanneer je zoveel geld betaalt voor een speler, is dat omdat hij op de toppen van zijn kunnen presteert. Dan is het ook normaal dat hij succesvol is. Hij zal veel druk gaan voelen gezien het hoge bedrag. Druk om goed te presteren, maar ook om nog beter te worden."

Pochettino zegt dat hij een zeer goede band had met Walker en weerspreekt de geruchten dat de twee ruzie hadden vlak voor zijn vertrek. De verdediger stuurde na de transfer zelfs een bericht met de tekst 'Dank je wel', gevolgd door een emoticon met een hartje. "We hebben nooit problemen gehad. Nooit. Er bestaat geen twijfel dat hij een kwaliteitsspeler is. Hij gaat zeker slagen bij City", besluit de Argentijn.