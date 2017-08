Zidane: ‘Hij wil spelen, er komt vanzelf een einde aan dit gedoe’

Cristiano Ronaldo moest maandag in de rechtbank verschijnen, waar hij anderhalf uur lang gehoord werd over zijn vermeende belastingontduiking. De Portugees sloot zich een dag later weer aan bij Real Madrid en Zinédine Zidane denkt niet dat de hele zaak veel invloed zal hebben op het spel van zijn sterspeler.