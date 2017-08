Familieomstandigheden dwingen Burak Yilmaz tot rentree in Turkse Süper Lig

Trabzonspor meldt woensdag via de officiële kanalen dat de club in onderhandeling is met Beijing Guaon over een transfer van Burak Yilmaz. De aanvaller speelt sinds februari 2016 voor de Chinese club, maar na anderhalf seizoen staat hij op het punt terug te keren naar de Turkse competitie.

Op welke wijze Yilmaz vertrekt bij Bejing Guaon is vooralsnog onduidelijk. Sommige media stellen dat de Chinese club vier miljoen euro ontvangt, een bedrag dat kan oplopen tot vijfenhalf miljoen als Trabzonspor zich weet te kwalificeren voor de Europa League volgend jaar. Andere nieuwsbronnen beweren dat Yilmaz zijn contract heeft laten ontbinden en zodoende vrij man is.

Turkse media melden woensdag dat speler en club al een persoonlijk akkoord hebben bereikt en dat de 32-jarige aanvaller een tweejarig contract gaat tekenen met een jaarsalaris van 1,9 miljoen euro. De ex-speler van onder meer Besiktas, Fenerbahçe en Galatasaray zou zelf graag bij de Chinese club gebleven zijn, maar familieomstandigheden dwingen hem om terug te keren naar Turkije.

"Yilmaz heeft ons verteld dat hij graag zou blijven, maar genoodzaakt is om te vertrekken vanwege familieomstandigheden", zegt voorzitter Li Ming. "Als hij niet terugkeert naar Turkije, verliest hij het recht om voor zijn kind te zorgen. We willen hem bij deze helpen. Beijing Guoan bedankt Yilmaz voor zijn professionaliteit binnen en buiten het veld en wensen hem het allerbeste toe."