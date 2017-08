Neymar laat Barcelona officieel weten te willen vertrekken

Neymar heeft Barcelona woensdagochtend medegedeeld dat hij de club wil verlaten, zo laten de Catalanen weten via een officiële verklaring. Barça wijst wel op de transferclausule van 222 miljoen euro die voldaan moet worden. Paris Saint-Germain lijkt de volgende werkgever te gaan worden van de Braziliaanse superster.

Het aanstaande vertrek van Neymar hing al een tijdje in de lucht en woensdagmiddag komt met de officiële verklaring van Barça voor de eerste keer duidelijkheid vanuit het kamp van de Braziliaan. Onduidelijk is nog of PSG of Neymar zelf verantwoordelijk zal zijn voor het lichten van de clausule. Volgens de laatste geruchten ontvangt hij driehonderd miljoen euro voor het ambassadeurschap van het WK van 2022 in Qatar en kan hij daarmee zelf zijn contract afkopen.

Barcelona en Neymar zijn nog wel in conflict met elkaar over een premie van 26 miljoen euro. Die werd beloofd aan de vader van Neymar mocht zijn zoon op 31 juli 2017 nog voor Barcelona spelen, maar is niet toegekend door de club omdat de Braziliaan op weg is naar PSG. Barcelona meldt in het statement dat dat het geval zal blijven totdat het probleem is opgelost.

Neymar staat vooralsnog onder contract bij de club, maar heeft wel toestemming om niet bij de training aanwezig te zijn. Neymar gaat naar verluidt woensdag naar Parijs afreizen om daar een contract te tekenen bij PSG. De Braziliaan wordt gezien als de nieuwe sterspeler van PSG en gaat dertig miljoen netto per jaar opstrijken.